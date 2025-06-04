2025年6月2日、人気アニメ「呪術廻戦」と日本のコスメブランド・KATEがコラボ商品を販売すると発表し、中国のネットユーザーから注目を集めている。このコラボでは、「呪術廻戦 」の人気キャラクター・五条悟（ごじょうさとる）の象徴的な「目もと」にフォーカスし、KATEの「デザイニングアイブロウ3D」と「スーパーシャープライナーEX4．0 」が作中の名シーンを取り入れた特別仕様の限定パッケージとなって登場する。同コラボ商品