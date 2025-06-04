船越優蔵監督が率いるU-20日本代表は現地６月４日、フランスで行なわれているモーリスレベロトーナメントのグループステージ第１戦でコンゴと対戦した。日本のスタメンは以下のとおり。GK：荒木琉偉、DF：塩川桜道、市原吏音、郄橋仁胡、梅木怜、MF：大関友翔、平賀大空、小倉幸成、中川育、石井久継、FW：神田奏真。日本はボールを握り、テンポの良いパスワークで攻め立てる。両サイドに起点を作れば、シンプルに縦パ