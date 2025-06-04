ボートレース大村の「ミッドナイトボートレースin大村4」はベスト6が出そろった。無傷の6連勝で優勝戦絶好枠を手にしたのは海野康志郎（37＝山口）。準優11Rでもガッチリ逃げて、人気に応えた。「取りあえずホッとした。（初の）パーフェクトにチャレンジできる」と胸をなで下ろした。相棒75号機については「非の打ちどころがない普通。100点満点の普通」とのことだが、インからなら十分だろう。加えて当地のイン戦では63