日本陸連の次期会長について、五輪女子マラソン２大会連続メダリストの有森裕子副会長（５８）が最有力候補に挙がっていることが４日、わかった。日本陸連関係者が明らかにした。尾県貢（おがたみつぎ）会長（６５）は退任する。今月下旬の評議員会で新理事を選出し、理事会での互選で決定する。就任すれば女性初の会長となる。有森氏は１９９２年バルセロナ五輪で銀、９６年アトランタ五輪で銅メダルを獲得。日本陸連では２０