「楽天３−１ＤｅＮＡ」（４日、楽天モバイルパーク）楽天が逃げ切り勝利。九回には藤平の乱調後に緊急登板した加治屋が締め、移籍後初セーブを記録した。そこには三木監督からの“魔法の言葉”があった。出番は突然だった。３点リードの九回、藤平がマウンドに向かうも２四球と安打で２死満塁を背負った。桑原を押し出し四球で出した直後、三木監督は交代を決断。なおも２死満塁、打席にはオースティンという場面で加治屋の