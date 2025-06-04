フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が４日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日の企画は「２０２５年は６月から運気が変わる！？下半期の運を自力で上げる方法」。ゲストの女優・平祐奈（２６）は國學院大學で神職課程を専攻し、神職資格を取得したと報告。さんまが「っていうのは？」と聞くと「神主です」と答えてスタジオを驚かせた。さんまは、祐奈の姉で女優・平愛梨を話題にし「ここのきょうだい、みん