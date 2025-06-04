■白石が表紙を飾る『sweet』6月号のオフショット 【動画】白石麻衣の具志堅ポーズでのカニ歩き 雑誌『sweet』公式SNSにて白石麻衣のオフショットが公開された。白石は『sweet』6月号の表紙を飾っており、SNSでは様々なオフショットが公開されている。 今回公開されたのは、沖縄・石垣島にある具志堅用高モニュメント前で白石がモニュメントと同じポーズをしながら、ちょこまかと横歩きする動画。 ファンからは「