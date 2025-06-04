ロッテ５―３巨人（交流戦＝４日）――ロッテが連敗を４で止めた。二回に山本のソロ、藤岡の２ランで３点を先取し、三回にも加点した。石川柊は７回無失点で移籍後初勝利。巨人は井上が崩れて３連敗。◇日本ハム５―４阪神（交流戦＝４日）――日本ハムが逃げ切った。四回に山県秀（早大）の２ランで勝ち越し、五回に万波の適時打で加点。阪神は中軸が計３本塁打を放つも及ばず、連勝が４で止まった。◇楽天３―１ＤｅＮＡ（