OECD本部【パリ共同】経済協力開発機構（OECD）の閣僚理事会は4日、閉幕した。トランプ米政権の高関税政策で景気の減速懸念が強まる中で、議長国の中米コスタリカがルールに基づく多国間貿易の重要性を訴える議長声明を公表した。ただ、多くの参加国と保護主義的な姿勢を強める米国の溝が目立ち、全加盟国の同意の下に作られる閣僚声明は採択できなかった。会合は3日からパリの本部で開いた。コスタリカのトバー貿易相は「世界