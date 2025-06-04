元Ｋ−１世界王者の魔裟斗が４日、自身のインスタグラムに新規投稿。俳優の小沢仁志と朝風呂を共にした写真をアップし、フォロワーの反響を呼んだ。「小沢仁志さんと朝風呂へ！」とつづった魔裟斗。鍛え上げられた肉体を披露し、優しい笑みを浮かべる隣で頭にタオルを巻き、鋭い目つきでカメラを見つめる小沢の姿が。オーラ抜群の２ショットにフォロワーも「泉でこのお２人が先客でいらっしゃったら、オーラに緊張してしまいそ