埼玉・飯能にある北欧ライフスタイル体験施設・メッツァビレッジでは、2025年7月12日(土)から9月21日(日)までの特定日に「メッツァの北欧花火2025」を開催する。北欧をイメージした花火が宮沢湖を彩る「メッツァの北欧花火」宮沢湖の豊かな自然を舞台に、マーケットでのショッピングやレストラン・カフェでの食事、ワークショップなどを通じて北欧のライフスタイルを楽しめるメッツァビレッジ。「メッツァの北欧花火2025」では、北