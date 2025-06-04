イー・エム(e.m.)は、ウィメンズアクセサリーの期間限定イベント「Charm me PLAYFUL」を、2025年6月18日(水)から6月24日(火)まで東京・伊勢丹新宿本店で開催する。リング＆チャーム、オーダージュエリーが集結「Charm me PLAYFUL」は、キュートなモチーフをあしらったリングや個性豊かなチャームが揃う期間限定イベント。好みのカラーストーンを選んでオーダーできるジュエリーも展開され、自分だけの特別なアイテムを作れるのも嬉