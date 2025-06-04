俳優の武田鉄矢（76）が4日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。3日に肺炎のため、89歳で死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんについて、自身と父親との思い出を交えて偉大な存在だったことを語った。番組では、長嶋さんの功績や国民的スターとしての軌跡が紹介された。福岡出身の武田は「私の事情を話しますと、子どものときから、西鉄ライオンズ。無我夢中で応援してたんですけど、う