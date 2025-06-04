◇交流戦中日2-8ソフトバンク（2025年6月4日みずほペイペイ）中日は22年以来3年ぶりとなる交流戦連敗スタートで、借金5に後退した。“古巣斬り”を狙った三浦が返り討ちに遭い、4回1/3を7安打5失点でプロ初黒星。2回先頭・中村晃に左前打を許すと、続く栗原に高め143キロ直球を捉えられ、右2ランを被弾し先制点を献上。その後1死二塁で野村には高め144キロ直球を右中間2ランされ、この回一挙4失点。5回に3四球などで1死