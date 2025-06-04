女子プロレス「スターダム」のＮＥＷＢＬＯＯＤタッグ王者・月山和香（３３）＆ＨＡＮＡＫＯ（２４）が３度目の防衛に成功した。若手主体興行「ＮＥＷＢＬＯＯＤ２２」（４日、ＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥｉｎＩｔａｂａｓｈｉ）のメインで、ディアナのマコトユマ（１７）＆Ｈｉｍｉｋｏ（５３）を迎え撃った。試合では敵軍の好連係に圧倒される場面もあったが、鼻血を流しながらも必死に立ち上がった月山がヒップアタ