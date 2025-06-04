リヴァプールがボーンマスに所属するハンガリー代表DFミロシュ・ケルケズの獲得に自信をのぞかせているようだ。4日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。レヴァークーゼンからオランダ代表DFジェレミー・フリンポンを獲得し、退団したイングランド代表DFトレント・アレクサンダー・アーノルド（現：レアル・マドリード）の後釜確保に成功したリヴァプール。同じくレヴァークーゼンからドイツ代表MFフロリアン・