先週、わたしたちは台湾軍の取材へ。台湾軍が導入する新たな装備のテストが行われるといいます。軍用機からバスに乗り継いで、台湾南部にある基地へ。軍関係者「（外が）見えないようにカーテンを閉めてください」付近には台湾軍の開発拠点も。一帯は厳戒態勢が敷かれています。海沿いの高台に姿を現したのは、高機動ロケット砲システム「ハイマース」です。ハイマースはアメリカからウクライナにも提供され、ロシア軍に対し効果を