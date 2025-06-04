4日午後7時すぎ、群馬県前橋市にある介護施設の前で、男が女性職員の首や背中を複数回にわたって包丁で刺したなどとして逮捕されました。警察によりますと、殺人未遂の疑いで現行犯逮捕された岸耕一容疑者47歳は、女性職員の平川久美子さん49歳を待ち伏せし、首や背中を包丁で複数回刺すなどした疑いがもたれています。平川さんは、意識不明の重体です。2人は面識があったということで、調べに対して岸容疑者は「殺そうと思って切