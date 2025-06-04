◇交流戦日本ハム5―4阪神（2025年6月4日エスコンF）今季3勝目を挙げた日本ハム先発・加藤貴之は反省のコメントだった。5―2とリードした展開ながら、6回に先頭・森下に四球を与え、1死一塁の場面で降板。5回1/3を5安打2失点、76球でマウンドを降りる形となり「きのうから救援陣に負担がかかっている中、申し訳ない」と話した。