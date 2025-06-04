◇交流戦日本ハム5―4阪神（2025年6月4日エスコンF）日本ハム・万波中正が11本塁打、28打点でリーグトップに並んだ。1―0の2回、先頭打者で阪神先発・門前の初球の直球を強振。僚友・レイエスに並ぶ中越えの11号ソロに「完璧だった」とうなずいた。4―2の5回2死一、二塁では貴重な中前適時打。この日2打点目で28打点はレイエス、中川（オリックス）、ネビン（西武）に並んでリーグトップだ。7回にも中前打を放って今