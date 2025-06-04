【MLB】ドジャース6−5メッツ（6月3日・日本時間6月4日）【映像】大谷、“誤審”に動けなくなる6月3日（日本時間6月4日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対ニューヨーク・メッツの一戦で、ドジャース・大谷翔平への“疑惑の判定”が物議を醸している。1回表の攻撃でメッツが1点を先制し、迎えたその裏ドジャースの攻撃。この回先頭で打席に入った1番・大谷は、“全球直球勝負”のメッツ先発タイラー・