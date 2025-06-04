一刻も早く貯蓄ができるようになりたいです皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は、シングルマザーとしてお子さん2人を育てた49歳の会社員女性です。養育費が終了し、将来のお金に不安を感じているといいます。ファイナンシャルプランナーの深野康彦さんがアドバイスします。▼相談者いぬ大好きさん（仮名）女性／会社員／49歳関西／持ち家（一戸建て） ▼家族構成長