端午節（端午の節句、旧暦5月5日）だった5月31日、湖南省湘西トウチャ族ミャオ族自治州の人気観光スポット・鳳凰古城を流れる川・沱江では、多くの人が楽しみにしていた「アヒル争奪バトル」が繰り広げられ、大いに盛り上がりを見せていた。縁起の良い赤いリボンを首につけたアヒルを含む500羽が次々と川に投げ入れられた。人民網が伝えた。「アヒル投入〜！」という大きな声が辺り一面に響き渡ると、今か今かと手ぐすねを引いてい