中国北西部に位置する寧夏ホイ族自治区では最近、新エネルギーと呼ばれる太陽光発電や風力発電などの非化石エネルギーによる1日当たりの発電量が、自治区全体の当日の電力使用量を連続して上回る状態です。同自治区は中国の省級行政区の中で初めて、新エネルギー発電により電力の総使用量を充足することを実現しました。5月28日には新エネルギー発電量が過去最大の3億5400万キロワット時で、自治区の発電量全体に占める割合は56％