◆日本生命セ・パ交流戦ソフトバンク8―2中日（4日、みずほペイペイドーム）最高の誕生日となった。4日で25歳を迎えた先発の前田純が、自己最長8回でいずれも自己最多120球、10奪三振の快投。記念の一戦で今季2勝目をつかみとり「持ち味をうまく発揮できたのでよかった」とはにかんだ。左腕の快投で、チームも今季初めて貯金を2とした。140キロ前後ながら吹き上がるような直球がさえた。10奪三振のうち、高めの直球を振ら