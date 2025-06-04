◆日本生命セ・パ交流戦西武4―2ヤクルト（4日、ベルーナドーム）西武が3連勝を収めて、貯金は今季最多で3年ぶりとなる「6」に到達した。昨季は4勝14敗と苦しんだ交流戦も連勝スタートを飾りカード勝ち越しも決めた。先発の渡邉勇太朗は7回を5安打1失点と好投。シーズン自己最多タイ4勝目をマークして白星への原動力となった。西口文也監督も「要所、要所しっかり投げられていた。最初は少し球数が多いかなとも思ったが、