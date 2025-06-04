左膝負傷ショットが臆測呼ぶ阪神OBの糸井嘉男さんがXを更新。左膝を負傷した写真を公開し、SNSが騒然となっている。「今日もエスコンやぁー！」と4日の日本ハム―阪神(エスコンフィールド北海道)で解説を務めることを明かした糸井さん。日本ハム、ソフトバンクで活躍した鶴岡慎也さん(鹿児島県高山町出身)と球場前で肩を組む2ショットを公開した。2人はスーツ姿だが、糸井さんは左のズボンを膝上までたくし上げ、アイシングの