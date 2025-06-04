大分東署は4日、大分市の30代男性が北海道警などを名乗る偽電話詐欺に遭い、249万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。署によると、2日、被害者の携帯に「＋（プラス）」で始まる番号から電話があった。クレジットカードサポート会社を名乗る男から「あなた名義のクレジットカードが利用され、事件の被害に遭っている可能性がある」などと言われた。その後、北海道警察や検事を名乗る男から電話があり、L