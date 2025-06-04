サッカー日本代表は5日、26年W杯北中米大会アジア最終予選オーストラリア戦（パース）に臨む。前日4日は試合会場で最終調整を行った。3月の活動から14人が入れ替わり、森保監督は「必然的にフレッシュな選手がスタートから出る」と言及。そんな状況でも先発が確実視されるGK鈴木彩艶（22＝パルマ）は「メンバーが変わっ中で、戦術どうこうより守備を固くやるべき。GKの役割が改めて大事になる」と意気込みを示した。既に本大会