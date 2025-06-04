◆日本生命セ・パ交流戦楽天３―１ＤｅＮＡ（４日・楽天モバイル）ＤｅＮＡは楽天に敗れ、昨年から続く交流戦の連勝は８で止まった。打線も２回先頭の宮崎が四球、筒香の右翼線を破る二塁打で無死一、三塁のチャンスを作ったが後続が続かずに無得点。９回に四球、松尾の左前打で１死満塁のチャンスを作ったが、桑原の押し出しの１得点のみとつながらなかった。１６試合連続安打中だった牧はこの日は無安打、３戦連発中だった