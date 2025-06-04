石破政権の肝いり政策である「防災庁」の来年度中の設置に向けた報告書を、有識者会議がとりまとめました。災害対応の司令塔として、各省庁などに対する「勧告権」を与えることなどを盛り込んでいます。赤沢防災庁準備相「ありとあらゆる第一線の専門家の方たちが、本当に惜しみなく総動員して全て注ぎ込んで作ってくれた報告書です。本気で主力を尽くしてやると必ず実現をする」「防災庁設置準備アドバイザー会議」の報告書は、防