JO1の白岩瑠姫さん（27）が、長編アニメーション映画『アズワン／AS ONE』（8月22日公開）で声優に初挑戦することが発表されました。本作は、劇場版『名探偵コナン』シリーズなどを担当してきた静野孔文さんが監督を務め、『新世紀エヴァンゲリオン』などの人気アニメ作品でキャラクターデザインを手がけた貞本義行さんがキャラクターデザインを担当します。映画は、アーケードゲーム『星と翼のパラドクス』を原作として制作を開始