◆日本生命セ・パ交流戦楽天３―１ＤｅＮＡ（４日・楽天モバイル）９番・右翼で５月１８日のソフトバンク戦以来のスタメン出場となった小郷裕哉外野手が、２回２死からジャクソンの直球をたたき、バックスクリーン右へ飛び込む今季第１号のソロ弾。貴重な追加点となる一撃に「いろんな方にたくさんのアドバイスを頂いていたので、打つことができて本当に良かったです」。三木監督も「チームとしてあの３点目が大きかった」とた