◆日本生命セ・パ交流戦楽天３―１ＤｅＮＡ（４日・楽天モバイル）４日が２４歳の誕生日だった楽天・中島大輔外野手が１番・中堅でスタメン出場。第１打席で中前打、２回２死での第２打席は遊撃内野安打、７回２死の第４打席で中前打と、４打数３安打の活躍で勝利に貢献するとともに、誕生日を自らのバットで祝った。３安打とも追い込まれたからの一打に「（相手投手とは）初対戦でしたし見たことのない軌道の球がいっぱい来た