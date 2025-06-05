4日、ブリュッセルでウクライナの支援国会合に出席した同国のウメロフ国防相（左）やNATOのルッテ事務総長（中央）ら（AP＝共同）【ブリュッセル共同】ロシアの侵攻を受けるウクライナの支援国会合が4日、ブリュッセルの北大西洋条約機構（NATO）本部で開かれた。ヘグセス米国防長官は出席を見合わせた。米国防長官が同会合を欠席するのは初めて。ウクライナへの関与度合いを弱めるトランプ米政権を象徴する動きだ。同会合はバ