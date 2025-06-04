フジテレビ系「ホンマでっか！？ＴＶ」が４日に放送され、明石家さんまがＭＣを務めた。この日の企画は「２０２５年は６月から運気が変わる！？下半期の運を自力で上げる方法」。さんまは、「今年運気を上げるには６月が最も重要！？」のスーパーが流れた瞬間に「フジテレビが何の企画してんねん！」と盛大に突っ込み。笑わせていた。番組ゲストには、女優の岡田結実、平祐奈、元ＡＫＢ４８の高橋みなみが出演した。