◆日本生命セ・パ交流戦楽天３―１ＤｅＮＡ（４日・楽天モバイル）楽天の先発・内星龍投手が要所を締める投球で、６回を投げて９２球、３安打３奪三振無失点。４月２６日のソフトバンク戦以来となる今季２勝目を挙げた。２回以降は毎回走者を出したが、２併殺など粘りの投球を披露。打線が２回までに３得点で援護してくれたこともあり「気持ちに余裕を持って投げることができた」。それでも６回で降板したことに「無失点なので