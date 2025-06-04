女子プロレス「スターダム」のフューチャー王座戦線に新たな動きがあった。若手主体興行「ＮＥＷＢＬＯＯＤ２２」（４日、ＴＯＫＹＯＳＱＵＡＲＥｉｎＩｔａｂａｓｈｉ）のセミファイナル後に事件は起こった。同試合では２０２４年３月のデビュー以来未だ初勝利がない梨杏が、ディアナのＷＷＷＤ世界タッグ王者・羽多乃ナナミとシングルで激突。ナナミに必死にくらいついていった梨杏だったが、先輩の牙城は崩せず。