4日夜、群馬県前橋市内の路上で、介護老人保健施設の女性職員が47歳の男に包丁で刺されました。女性は意識不明の重体で、男は駆けつけた警察官に現行犯逮捕されました。【写真を見る】【速報】前橋市内の路上で女性（49）刺され意識不明の重体殺人未遂容疑で男（47）を現行犯逮捕警察によりますと、きょう午後7時すぎ、前橋市小坂子町の路上で、「男性が女性を刺している」と目撃者の女性から110番通報がありました。警察と消防