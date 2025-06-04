「ロッテ５−３巨人」（４日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが連敗を４で止め、借金を１４に減らした。二回にプロ入り初めて４番に座った山本の４号右越え先制ソロと藤岡の右越え３号２ランを放ち、３点を先制。二回にも岡、藤岡の連続適時打で加点した。先発の石川柊は７回３安打無失点で移籍初勝利、ＺＯＺＯでの１８年からの連勝を８に伸ばした。この日の練習前には吉井監督が全選手を集めてメッセージを送った。３日