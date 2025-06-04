西武、Ｒソックスなどで活躍した松坂大輔氏が４日、８９歳で３日に死去した巨人軍終身名誉監督の長嶋茂雄さんの都内にある自宅を弔問。約１時間３０分、アテネ五輪予選などでともに戦った長嶋さんと無言の対面をした。松坂氏は弔問後に報道陣に対応。「昨日までは実感が湧かなかったですけど、実際にその姿を見て、ようやく飲み込めた。すごく優しい顔をされていた。改めて感謝の気持ちを伝えさせてもらいました」と語った。