気になる彼からアプローチされているのに、何気ない一言で急に距離を置かれてしまった…そんな経験はありませんか？何気なく口にした言葉が、男性の恋心を完全に削いでしまうことがあるんです。そこで今回は、せっかくの恋のチャンスを台無しにする「地雷ワード」を紹介します。「前の彼氏はもっと〇〇だった」「友達の彼氏の方が優しい」他の男性と比較するような発言は絶対にNG。男性は想像以上にプライドが高く、他の男性と比べ