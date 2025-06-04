好きな人の前では、つい緊張してしまって普段とは違う行動をとってしまいがち。でも、その「良かれと思ってやっていること」が実は逆効果になることもあるのです。そこで今回は、好きな人との距離を縮めるどころか、むしろ遠ざけてしまう可能性がある絶対“やっちゃダメ”なことを紹介します。自分の意見を全く言わない聞き上手なところをアピールしたくて好きな人の話を一生懸命聞くのは素晴らしいことですが、自分の意見を全く言