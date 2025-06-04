[6.4 U-16インターナショナルドリームカップ第1節 U-16日本代表 1-0 U-16コロンビア代表 Jヴィレッジスタジアム]U-16日本代表とU-16フランス代表、U-16コロンビア代表、U-16コートジボワール代表の4チームが1回戦総当たりのリーグ戦で優勝を争う「U-16インターナショナルドリームカップ 2025 JAPAN」が4日、福島県のJヴィレッジスタジアムで開幕した。日本は初戦でコロンビアと対戦。MF里見汰福(神戸U-18)の決勝点によって1-0で