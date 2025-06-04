◇交流戦楽天3―1DeNA（2025年6月4日楽天モバイル）楽天先発・内星龍は6回3安打無失点の好投。4月26日のソフトバンク戦以来となる今季2勝目をマークした。2回までに味方打線が3点の援護。「気持ちに余裕を持って投げることができた。野手に感謝」と振り返った。2回は1死二、三塁とされるも度会、山本を打ち取って脱出。3回1死一、二塁では3試合連続本塁打を放っていた佐野を投ゴロ併殺打に仕留めた。好調のDeNAの連