「彼の態度が最近冷たい気がする…」と感じていませんか？実は女性が何気なくしている行動の中に、男性がとても苦手に感じるものがあるんです。そこで今回は、男性が密かに“ストレス”に感じる女性の言動を紹介します。結論の見えない長話女性同士の会話では当たり前の「結論まで長い話」は、男性にとってかなりの苦痛。男性は「結論→理由」の順番で話すのが得意な一方、女性は「経緯→結論」で話す傾向があります。事の最初から