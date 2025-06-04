大学生→親からの仕送り月30万円!?【漫画】大学生の息子に仕送り30万はアリか？大学生の息子に月30万円の仕送りをしている佐藤さん。その額に驚いた同僚の山本さんは、「普通は7万円くらい、足りない分はアルバイトで稼げばいい」と反論する。だが、佐藤さんにはこの仕送りに込めた理由があった。若いときに十分なお金を持っていた方が、貴重な体験や経験にお金を使えるからだ。アルバイトばかりでは学業が疎かになり、旅行や他の