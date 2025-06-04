愛情表現を欠かさない彼氏であっても、なぜか将来の話になると口を閉ざしてしまう…。その態度に「私のこと本気じゃないのかな？」と不安になってしまうこともあるでしょう。そこで今回は、そんな風に彼氏が将来の話を避ける“本当の理由”について解説します。真剣だからこそ慎重になっている責任感の強い男性ほど、軽々しく将来のことを口にしたがりません。まだ具体的な計画が立てられない状況で「結婚しよう」「一緒に住もう」