結婚の幸せを掴みたいならパートナー選びは重要なポイントです。そこで今回は、そんな「愛妻家になる男性」に見られる特徴を紹介します。｜周りに流されない結婚後に不貞を働く男性に共通するのは、優柔不断で人の意見に流されやすいタイプということ。例えば、職場の同僚に誘われると断りきれずに朝帰りしてしまう、周りの目を気にして行動や態度がコロコロ変わってしまうなど、そんな一面のある男性は結婚後も浮気や不倫、金銭ト