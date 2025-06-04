埼玉県知事の大野元裕氏（６１）が４日、都内で「第４４回ベスト・ファーザー『イエローリボン賞』」の発表・授賞式に登壇し、政治部門で同賞を受けた。大野氏は、外務省の調査員・書記官として勤務した経歴を持ち、２０１０年に参議院議員（埼玉選挙区）初当選。１９年、埼玉県知事に就任。現在は２期目の埼玉県知事を務めている。プライベートでは３児の父親だ。「日本で最も素晴らしい父親と言われた瞬間、逃げ出したくなり